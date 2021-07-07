Дворкович: вторая онлайн-олимпиада по шахматам пройдет в августе 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Шахматная онлайн-олимпиада, которая впервые прошла в 2020 году, состоится в августе этого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром", которая проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Мы провели Всемирную шахматную онлайн-олимпиаду в прошлом году и планируем в этом году сделать то же самое. Хотели бы в августе провести, сейчас последние детали дорабатываем", - сказал он.

В прошлом году в олимпиаде приняли участие 160 команд, в этом году ожидается не меньше, добавил Дворкович.

Ранее президент FIDE сообщал, что онлайн-олимпиада 2020 года, возможно, стала самым ярким событием в шахматном мире в период пандемии коронавируса.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.