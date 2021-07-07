Участники Кубка мира по шахматам будут регулярно тестироваться на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы мужского и женского Кубков мира по шахматам в Сочи будут несколько раз тестировать участников на коронавирус. Об этом в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Мы готовимся обеспечить безопасность участников на самом высоком уровне, - сказал Дворкович. - Шахматисты в нас уверены. Кроме того, многие вакцинировались, поэтому в целом меньше опасений с их стороны. В течение турниров будем несколько раз всех тестировать на наличие вируса".

Дворкович отметил, что FIDE постарается оказать содействие всем желающим сделать прививку от коронавируса во время соревнований.

Мужской и женский Кубки мира пройдут с 10 июля по 6 августа. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, у женщин отберутся три лучшие участницы.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки — Италия.