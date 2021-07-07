Дворкович: подготовка Непомнящего к матчу за мировую шахматную корону проходит интенсивно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира, интенсивно готовится к матчу. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром", которая проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Уверен, что подготовка Яна Непомнящего проходит интенсивно. Усилия FIDE максимально сконцентрированы на высочайшем уровне проведения матча - нам это удается благодаря партнерству с ЭКСПО Дубай", - сказал он.

Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.