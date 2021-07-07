Дворкович: турнир для людей с ОВЗ на шахматной олимпиаде соберет до 200 участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Около 200 человек примут участие в турнире для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который впервые пройдет в рамках Всемирной шахматной олимпиады в следующем году. Об этом в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир для лиц с ОВЗ в рамках шахматной олимпиады пройдет в Ханты-Мансийске.

"Это беспрецедентно, такого никогда не было, обычно не более 15-20 человек участвовали, сейчас мы ожидаем порядка 150-200 участников, - сказал Дворкович. - Востребованность высокая. Мы впервые собрали большую базу шахматистов, которые имеют определенные ограничения здоровья. А это уже абсолютно новый уровень работы".

"Будет организован специальный чартер из Москвы в Ханты-Мансийск, так как турнир будет проходить именно там. Но затем мы пригласим всех в Москву, и я думаю, что мы сделаем отдельное награждение и чествование в Москве", - добавил глава FIDE.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки — Италия.