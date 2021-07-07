В FIDE рассчитывают, что преподавание шахматного искусства появится в 10 вузах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Курс шахматного искусства нужно вводить в вузах России, в том числе и для развития навыков в других специальностях, например, в менеджменте и стратегическом планировании. Такое мнение в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Мы вообще хотим, чтобы появился хотя бы десяток вузов, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений, - сказал Дворкович. - Причем в идеале - и в развитии навыков в других специальностях, прежде всего, в менеджменте и стратегическом планировании. Я знаю, например, что совсем недавно был введен такой курс в университете в Катаре, можно вполне эти методики перенимать и вводить в российские вузы".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.