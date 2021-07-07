Названа минимальная цена билета на матч за Суперкубок России по футболу

ТАСС, 7 июля. Минимальная стоимость билета на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" составляет 700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Цена за самый дорогой билет, поступивший в свободную продажу, составляет 1 800 рублей.

5 июля начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС о том, что разрешенная вместимость стадиона "Калининград" во время матча за Суперкубок России, который состоится 17 июля, составит не более 70% от максимальной. Встречу между действующим чемпионом России "Зенитом" и обладателем Бетсити - Кубка России "Локомотивом" смогут посетить 24,6 тыс. зрителей.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Ростов" не выигрывали трофей.