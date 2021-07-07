Куратор Олимпийского музея Японии ожидает множество новых экспонатов после Игр в Токио

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Олимпийский факел, амуниция спортсменов и множество других вещей могут стать экспонатами олимпийского музея в Токио. Об этом рассказал куратор Олимпийского музея Японии Наоки Шимою в ходе онлайн-брифинга.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.

"Множество вещей и оборудования предстоящих Олимпиады и Паралимпиады могут пополнить наш музей в будущем. Медали, олимпийский факел, различная амуниция спортсменов - потенциальных экспонатов очень много, - сказал Шимою. - Музей станет частью наследства Олимпиады-2020. Очень надеюсь на то, что спортсмены и обычные люди с удовольствием посетят нас и будут рассказывать о нас своим друзьям".

В ходе брифинга Шимою рассказал о важности олимпийского движения, представил архивные фотографии, хранящиеся в олимпийском музее. "В начале прошлого века случилась Первая мировая война, затем - Вторая, но мир сумел восстановиться и вернуться после этих катастроф. И тогда, и сейчас человечество сталкивалось с глобальными проблемами, но справлялось с ними. Чтобы подчеркнуть важность олимпийского движения, чтобы избежать ошибок в будущем, в том числе для этого существует наш музей. Он показывает истории Олимпиад, личные истории спортсменов, добившихся больших олимпийских побед", - рассказал куратор музея.

Олимпийский музей Японии открылся в Токио в сентябре 2019 года.