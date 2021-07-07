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Футболисты и тренеры "Урала" вакцинировались от коронавируса

В первом туре чемпионата России команда сыграет против "Краснодара" 25 июля

ТАСС, 7 июля. Тренерский штаб, персонал и футболисты екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал" вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главная команда, "Урал-2", молодежная команда и офисные сотрудники клуба вакцинировались "Спутником V". Второй этап вакцинации запланирован через три недели.

По итогам прошедшего сезона "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 30 турах. Сезон-2021/22 стартует 23 июля, в первом туре "Урал" 25 июля дома сыграет с "Краснодаром".

Теги
Российский футболВакцинация от коронавируса в России
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