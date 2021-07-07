Гребцов Моргачева и Сорина исключили из команды на Игры из-за обнаружения в пробах допинга

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачева и Павла Сорина, входивших в первоначальную заявку, из-за положительных допинг-проб спортсменов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации Алексей Свирин.

Во вторник Олимпийский комитет России опубликовал состав команды на Игры в Токио. На Олимпиаду были заявлены гребцы Александр Вязовкин, Илья Кондратьев, Андрей Потапкин, Артем Косов, Никита Еськин, Николай Пименов, Александр Матвеев, Анна Пракатень, Екатерина Курочкина, Екатерина Питиримова, Мария Боталова, Анастасия Лебедева, Василиса Степанова и Елена Орябинская. Запасной заявлена Кира Ювченко. В первоначальном составе команды, озвученном ТАСС Свириным 9 июня, отсутствовал Матвеев, а Еськин значился запасным, а вместо этих двух спортсменов были включены Моргачев и Сорин.

"Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Никиты Моргачева и Павла Сорина, - сказал Свирин. - Именно поэтому спортсмены остались в Москве и не поехали на сбор в Японию. Сейчас решается о вопрос о необходимости вскрытия пробы Б. Идет разбирательство, мы не можем понять, как мельдоний попал в организм спортсменов".

Команда России по гребному спорту приехала в Японию 2 июля, заключительный этап подготовки к Олимпиаде она проходит на озере, расположенном рядом с городом Тояма.

Финальные заезды гребцов на Олимпиаде пройдут в период с 27 по 30 июля: 27 июля будут разыграны медали в соревнованиях мужских четверок парных, 28-го - мужских и женских двоек парных, 29-го - женских двоек парных легкого веса и распашных без рулевого, а 30-го - мужских и женских одиночек.