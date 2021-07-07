Николаев назвал назначение арбитра Кукуяна на матч за Суперкубок России ожидаемым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Арбитр Павел Кукуян ожидаемо был назначен на матч за Олимп - Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля в Калининграде. Кукуян стал лучшим арбитром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинге Российского футбольного союза (РФС) по итогам прошлого сезона.

"По итогам прошедшего сезона РФС признал Павла Кукуяна лучшим арбитром, соответственно, лучшие арбитры сезона получают назначение на игру за Суперкубок, - сказал Николаев. - Если этой традиции следовать, то это было ожидаемо. С одной стороны, в целом у Павла еще нет такого опыта по количеству игр в РПЛ. С другой стороны, все статусные матчи, которые ему доставались, прошли практически без скандалов, и они ему удались".

"Не стоит забывать, что игра за Суперкубок является выставочным матчем. Понятно, что желание выиграть кубок у футболистов есть, а Павлу посчастливилось работать на такой игре. Нужно задать определенную планку по судейству больших клубов для дальнейшей работе в чемпионате России", - добавил собеседник агентства.

В сезоне-2020/21 Кукуян работал на трех матчах "Зенита" в РПЛ - петербуржцы сыграли вничью со "Спартаком" (1:1), а также обыграли тульский "Арсенал" (3:1) и "Ростов" (2:0). Аналогичное соотношение результатов в играх с судейством арбитра и у "Локомотива": железнодорожники обыграли ЦСКА (2:0) и "Уфу" (1:0), а также сыграли вничью с "Динамо" (0:0). 39-летний Кукуян впервые рассудит "Зенит" и "Локомотив".

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз.