Компания Konami расторгла контракт с Гризманном из-за расистского видео

ТАСС, 7 июля. Японский разработчик и издатель видеоигр Konami расторг контракт с футболистом "Барселоны" Антуаном Гризманном из-за расистского видео. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее газета South China Morning Post опубликовала видеозапись, на которой Гризманн, а также его партнер по клубу и сборной Франции Усман Дембеле позволяли себе оскорбительные комментарии в адрес персонала отеля в Японии во время тура "Барселоны" по Азии. Ролик датируется 2019 годом.

"Konami Digital Entertainment считает, что любая дискриминация недопустима, - сказано в заявлении. - Мы объявили о выборе Антуана Гризманна амбассадором нашей игры Yu-Gi-Oh!. Но в свете последних событий мы решили расторгнуть контракт".

Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. На чемпионате Европы, где сборная Франции выбыла на стадии 1/8 финала, Гризманн провел четыре матча и забил один гол.