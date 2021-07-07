Поздняков назвал вопиющим инцидент с обнаружением допинга у гребцов олимпийской команды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обнаружение допинга в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, изначально входивших в заявку на Олимпиаду, вызывает крайнее возмущение. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В среду стало известно, что внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония в пробах спортсменов. Моргачев и Сорин были заменены в заявке на Олимпиаду.

"Мы получили информацию от федерации гребного спорта по поводу ситуации с положительными допинг-пробами. Взяты они были во время тренировочного сбора под руководством иностранных специалистов, который ФГСР проводила в июне. Двое спортсменов временно отстранены от соревнований и тренировок и исключены из олимпийской команды. Федерация их заменила в составе своей сборной и итоговый список подала уже без этих спортсменов. При этом все завоеванные для нашей страны квоты сохранены", - сказал Поздняков.

"Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что свою работу агентство делает качественно и своевременно. Это важно, что мы можем сами выявлять проблемы, связанные с возможным употреблением запрещенных препаратов, и оперативно принимать соответствующие меры, - добавил глава ОКР. - Также считаю, что федерация должна предпринять все исчерпывающие меры для выяснения обстоятельств инцидента, который иначе как вопиющим назвать нельзя".