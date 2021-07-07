Сын Константина Цзю выиграл у Спарка и подтвердил право на титул чемпиона мира по боксу

ТАСС, 7 июля. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Ньюкасле (Австралия), он выиграл у австралийца Стива Спарка техническим нокаутом в третьем раунде.

Первоначально Цзю должен был встретиться с австралийцем Майклом Зерафой, но тот отказался от боя из-за коронавирусных ограничений, и за неделю до поединка его заменил Спарк. Австралиец на тот момент уже проходил подготовку к другому поединку, назначенному на конец июля.

В первом раунде поначалу Спарк оказывал сопротивление Цзю и провел серию точных ударов в ближнем бою. Однако затем Цзю перехватил инициативу и стал доминировать на ринге. Во втором раунде его преимущество стало подавляющим, но Спарк мужественно выдерживал все атаки и пытался отвечать. В третьем раунде Спарк после удара по корпусу оказался в нокдауне. А спустя некоторое время снова упал после удара по корпусу, и судья остановил поединок, не став открывать счет.

На счету 26-летнего Цзю теперь 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым сейчас является аргентинец Брайан Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В 2019 году команда Цзю достигла договоренности о проведении поединков с тремя сильнейшими боксерами Австралии - Джоэлем Камиллери, Дуайтом Ричи и бывшим чемпионом мира по версии WBO Джеффом Хорном, у первых двух Тим выиграл решением судей, у третьего - техническим нокаутом в восьмом раунде.

24-летний Спарк потерпел второе поражение при 12 победах (11 нокаутом).