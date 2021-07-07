Тренер Моргачева не исключил участия третьей стороны в случае с допингом у гребца

"Никита Моргачев - очень опытный спортсмен, сознательно употреблять тот же мельдоний он никогда бы не стал, - считает Кулагин. - Готовились они за рубежом вместе с другими командами, и мне кажется, что все это произошло не без участия третьей стороны и вследствие недостаточного контроля за тем, что пьют и едят гребцы. А еще надо учитывать и то, что год этот олимпийский, и обстановка вокруг нас напряженная. Поэтому нужно прежде всего очень внимательно относиться к контролю пищи и воды".

"Я думаю, что мельдоний мог попасть в организм вместе с водой, скорее всего, Никита и Павел попили из одной бутылки, - продолжил тренер. - Ошибку работников лаборатории или антидопинговых служб я исключаю. Уверен, что никто из наших не пошел бы на такой подлый шаг. В нашем командном виде спорта такое не заведено, да и отбор внутри сборной на Олимпийские игры уже завершился".

Кулагин отметил, что незадолго до этого тестирования гребцы проверялись на допинг во время отборочных соревнований в Люцерне, и все их пробы были чистыми. "А следующие пробы вдруг выявили мельдоний. Я не исключаю, что после того, как это вещество попало непонятным для меня образом в организмы Моргачева и Сорина, поступил сигнал в антидопинговые службы, и те моментально приехали к спортсменам", - сказал собеседник ТАСС.

Тренер считает, что случай с Моргачевым и Сориным во многом похож на ситуацию, в которой оказался во время Игр в Пхёнчхане Александр Крушельницкий, в чьем организме был также обнаружен мельдоний, который никак не мог помочь российскому керлингисту улучшить спортивные результаты. "Это вещество, к сожалению, можно незаметно подмешать в пищу или воду", - сказал Кулагин.