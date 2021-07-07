Футболист "Рубина" Абильдгор оценил шансы сборной Дании на выход в финал Евро

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Дании по футболу будет иметь неплохие шансы на выход в финал чемпионата Европы, если команда Англии допустит небольшую недооценку соперника. Такое мнение ТАСС высказал датский полузащитник казанского "Рубина" Оливер Абильдгор.

Сборные Дании и Англии 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сыграют в полуфинале чемпионата Европы. Начало игры - 22:00 мск. Датчане на групповом этапе турнира проиграли финнам (0:1) и бельгийцам (1:2), а также обыграли сборную России (4:1). В 1/8 финала они были сильнее команды Уэльса (4:0), а в четвертьфинале победили команду Чехии (2:1).

"Победа в четвертьфинале была для меня ожидаемой, - сказал Абильдгор. - Ребята играли против сильного соперника - сборной Чехии, но я ожидал, что команда Дании пройдет дальше. У нее качественные игроки и сильный командный дух".

"Очевидно, что в полуфинале соперник у нас очень тяжелый - сборная Англии. Конечно, они фавориты этой игры. Но я думаю, что, если англичане допустят небольшую недооценку соперника, сборная Дании будет иметь неплохие шансы на успех", - отметил полузащитник "Рубина", в активе которого одна игра в составе сборной Дании.

Победитель второго полуфинала в решающем матче чемпионата Европы встретится со сборной Италии, которая во вторник обыграла команду Испании (1:1, 4:2 - по пенальти). Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".