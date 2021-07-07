Кураньи: Захарян принес бы пользу сборной России на чемпионате Европы по футболу

ТАСС, 7 июля. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян помог бы сборной России на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший нападающий бело-голубых и сборной Германии Кевин Кураньи.

18-летний Захарян попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, но покинул расположение команды из-за заболевания ангиной.

"Я смотрю матчи РПЛ [Тинькофф - Российской премьер-лиги]. Захарян - талант, каких в России давно не видел. Очень сильный. Он вполне мог играть в сборной России ту роль, которую в Испании исполнял 18-летний Педри", - отметил Кураньи.

"Было бы интересно посмотреть на него на этом уровне. Думаю, Захарян принес бы пользу сборной", - добавил он.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира. Команда Станислава Черчесова проиграла бельгийцам (0:3), победила финнов (1:0) и уступила датчанам (1:4).

Захарян провел 13 игр в РПЛ, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач. "Динамо" заняло седьмое место по итогам чемпионата России и не попало в еврокубки.