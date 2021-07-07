Россияне выступят на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу в форме без герба страны

"В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года символика Российской Федерации не может быть использована на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года. В том числе, если есть возможность у проводящей организации - в нашем случае это ФИФА [Международная федерация футбола] - поменять место проведения турнира, они должны это сделать. Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением CAS, мы должны соблюдать", - сообщили ТАСС в пресс-службе чемпионата мира в Москве.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по пляжному футболу выступит на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, государственный гимн команде заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.

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"Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС [Российского футбольного союза] располагается символ страны - двуглавый орел", - отметили организаторы турнира.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится каждые два года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, россияне в 2019 году заняли третье место. Всего на счету российских спортсменов две победы на мировых первенствах (2011, 2013).

В 2021 году турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. 6 июля Ассоциация футбола Украины уведомила ФИФА о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Украинскую команду, которая заняла второе место в европейском отборе к мировому первенству и стала одной из четырех команд из Европы, получивших право сыграть на турнире, заменила ставшая пятой сборная Швейцарии.

7 июля ФИФА представила корзины для предстоящей жеребьевки группового этапа. В первую корзину вошли сборные России, Бразилии, Португалии и Таити, во вторую - команды Японии, Сенегала, Швейцарии и Испании, в третью - Парагвая, Сальвадора, ОАЭ и Уругвая, в четвертую - Омана, Белоруссии, США, Мозамбика.