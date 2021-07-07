"Матч ТВ" прокомментировал ситуацию с показом матчей отборочного цикла Евро

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Матч ТВ" хотел бы транслировать матчи отборочного цикла чемпионата Европы по футболу, однако еще не получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пояснений насчет сроков проведения тендера на покупку телеправ на территории России на показ матчей в период с 2022 по 2028 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

В среду Российский футбольный союз выразил беспокойство по поводу ситуации с тендером. Информации о том, когда состоится тендер, нет. На данный момент права на показ сборных принадлежит компании Telesport.

"Безусловно, мы, как главный спортивный телеканал, доступный самому широкому кругу болельщиков, хотели бы иметь возможность транслировать матчи национальной команды. К сожалению, мы до сих пор не можем получить от УЕФА пояснений, касаемых сроков проведения тендера на покупку телеправ на территории России. Отметим, что во многих странах эти тендеры уже прошли в назначенные сроки. Солидарны с РФС обеспокоенностью этой ситуацией и надеемся на благополучное ее разрешение, ведь сейчас наша национальная команда как никогда нуждается в поддержке многомиллионной армии болельщиков", - говорится в сообщении.