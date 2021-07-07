Юные журналисты со всего мира считают, что гол Миранчука войдет в топ-10 мячей Евро

Как отмечается в пресс-релизе корпорации, оказавшемся в распоряжении ТАСС, по итогам голосования, которое проводилось до полуфинальных матчей Евро, гол Миранчука, который принес сборной России единственную победу на турнире, расположился на четвертой строчке в рейтинге детей. Первое место юные журналисты отдали итальянцу Федерико Кьезе за его мяч в ворота сборной Австрии в 1/8 финала турнира. На втором и третьем местах, согласно прогнозу начинающих корреспондентов, будут располагаться голы швейцарца Джердана Шакири в игре со сборной Турции и испанца Феррана Торреса, забившего команде Словакии.

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Победный гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота сборной Финляндии в Санкт-Петербурге попадет в десятку лучших мячей, забитых на чемпионате Европы по футболу. Соответствующий прогноз сделали юные журналисты со всего мира в рамках программы "Футбол для дружбы", организованной компанией "Газпром".

Такой важный гол Миранчука, ставший победным Убрал под левую – и в дальний. Классика от Лехи ✅ pic.twitter.com/pq97o8cVt1

Пятую позицию, как считают журналисты, займет капитан сборной Венгрии Адам Салаи за мяч в ворота команды Германии. Также в десятку попали голы француза Поля Погба в матче 1/8 финала со швейцарцами, хорвата Луки Модрича в игре с шотландцами, итальянца Мануэля Локателли во встрече со швейцарцами, чешского форварда Патрика Шика в противостоянии с шотландцами и бельгийца Торгана Азара, забившего единственный гол в матче со сборной Португалии.

Механика детского голосования выглядела следующим образом: сперва юные журналисты выдвинули претендентов на лучшие голы, после чего определили критерии, по которым будут оценивать каждый мяч, - технику исполнения, командную работу и эффектность. Каждый из предложенных начинающими корреспондентами голов был оценен по критериям по шкале от 1 до 3. Рейтинг лучших мячей был составлен по сумме баллов детского голосования.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется "Газпромом" с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тыс. участников, среди которых молодые футболисты и журналисты в возрасте 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), футбольные национальные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Международное детское новостное бюро "Футбола для дружбы" начало работу 11 июня - в день старта чемпионата Европы.