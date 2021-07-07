В РФС прокомментировали выбор Казани для проведения матча Россия - Словакия

В среду стало известно, что сборная России проведет матч с командой Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 8 октября в Казани на "Ак Барс Арене".

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проводит матчи национальной команды в разных регионах, чтобы как можно больше болельщиков смогли приобщиться к сборной и поддержать ее, поэтому встречу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со словаками решили провести в Казани. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В Татарстане активно развивается футбол, у города есть современная арена, готовая к проведению матчей самого высокого уровня. В 2023 году на ней должен пройти Суперкубок УЕФА. Болельщики сборной живут по всей стране, поэтому РФС проводит матчи национальной команды в разных регионах, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к сборной и поболеть за наших парней", - говорится в сообщении.

"Кроме того, матчи сборной России это уже намного больше, чем просто футбольный матч. Мы стремимся создавать вокруг игры дополнительные активности, которые вовлекут в футбол как можно больше жителей. Это выставочные матчи с участием легенд сборной, социальные мероприятия в школах города, автограф-сессии амбассадоров и большая матчдэй-программа с выступлением популярных музыкальных исполнителей. Уверены, что 8 октября станет праздником для Казани", - говорится в сообщении.

Отборочный турнир чемпионата мира возобновится осенью. 1 сентября сборная России сыграет с хорватами в "Лужниках", 4 сентября российская команда проведет гостевой матч против киприотов, а 7 сентября состоится встреча с командой Мальты в Волгограде. После матча в Казани сборная России 11 октября проведет гостевую игру со словенцами.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 тыс. зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также четыре матча Кубка конфедераций 2017 года и шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. "Ак Барс Арена" является домашней для футбольного клуба "Рубин".