Кураньи считает Тедеско лучшим кандидатом на замену Черчесову

ТАСС, 7 июля. Ранее возглавлявший столичный "Спартак" немец Доменико Тедеско идеально подходит на роль главного тренера сборной России по футболу. Такое мнение высказал бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

С августа 2016 года главным тренером российской команды является Станислав Черчесов. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где уступила хорватам. На чемпионате Европы подопечные Черчесова заняли последнее, четвертое место в группе B и не вышли в плей-офф. Министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и технический комитет РФС признали результат команды на Евро неудовлетворительным.

"Тедеско - суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной, он знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И Тедеско, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового", - сказал Кураньи.

Тедеско 35 лет, в декабре 2020 года он объявил о том, что покинет пост главного тренера "Спартака" в конце сезона в связи с окончанием контракта. По итогам прошедшего чемпионата России команда под его руководством заняла второе место, набрав 57 очков в 30 играх. Ранее Тедеско тренировал германские "Шальке" и "Эрцгебирге".