Тарпищев: Хачанову не хватило сил в четвертьфинале Уимблдона

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Карену Хачанову не хватило свежести и физических сил, чтобы выйти в полуфинал Уимблдона. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Хачанов уступил канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. В полуфинале десятый сеяный турнира сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

"Хачанов неплохо выступил на Уимблдоне, идет по восходящей, но в четвертьфинале его не хватило физически, - сказал Тарпищев. - Соперник был поизощреннее и посвежее в концовке матча, и вот результат. Но в целом [Хачанов] выступил нормально".

Хачанову 25 лет, он располагается на 29-й строчке мирового рейтинга и является победителем четырех турниров ATP. Он ни разу не выходил в полуфинал на турнирах Большого шлема. Хачанов оставался последним российским теннисистом на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.