Роджер Федерер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 24-летнего поляка, посеянного на турнире под 14-м номером. В полуфинале он сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (9-й номер мирового рейтинга) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19). В другой полуфинальной встрече первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (12).

39-летний Федерер занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель), делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед), а также является рекордсменом по победам на Уимблдоне (8). Он впервые проиграл сет в матче Уимблдона со счетом 0:6.

Хуркач имеет в активе три титула ATP. Польский теннисист на нынешнем розыгрыше Уимблдона показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее он не проходил далее второго круга.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии.