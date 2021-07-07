Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионат мира

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В среду в пресс-службе чемпионата мира по пляжному футболу в Москве ТАСС сообщили о том, что сборная России на предстоящем турнире сыграет в форме без герба страны, а национальный гимн команде заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Логотип с надписью "Наши парни" будет изображен на форме сборной России по пляжному футболу вместо герба страны во время домашнего чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Россияне выступят на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу в форме без герба страны

"Мы финализируем с ФИФА [Международной федерацией футбола] окончательный формат формы, в котором сыграет сборная России на чемпионате мира. Понятно, что согласно решению WADA и CAS [Спортивного арбитражного суда] на форме не будет герба. Его место займет логотип "Наши парни". В остальном форма сборной будет в той же цветовой гамме, в какой играла наша национальная сборная", - сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится каждые два года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, россияне в 2019 году заняли третье место. Всего на счету российских спортсменов две победы на мировых первенствах (2011, 2013).

В 2021 году турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. 6 июля Ассоциация футбола Украины уведомила ФИФА о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Украинскую команду, которая заняла второе место в европейском отборе к мировому первенству и стала одной из четырех команд из Европы, получивших право сыграть на турнире, заменила ставшая пятой сборная Швейцарии.

7 июля ФИФА представила корзины для предстоящей жеребьевки группового этапа. В первую корзину вошли сборные России, Бразилии, Португалии и Таити, во вторую - команды Японии, Сенегала, Швейцарии и Испании, в третью - Парагвая, Сальвадора, ОАЭ и Уругвая, в четвертую - Омана, Белоруссии, США, Мозамбика.