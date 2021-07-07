"Зенит" сыграл вничью с "Вердером" в товарищеском матче

ТАСС, 7 июля. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с германским "Вердером" со счетом 2:2 во втором товарищеском матче перед стартом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Встреча прошла в Австрии.

В составе "Зенита" голами отметились Себастьян Дриусси (58-я минута) и Андрей Мостовой (68). У "Вердера" отличились Эрен Динкчи (21) и Никлас Фюллькруг (45+2).

3 июля "Зенит" в первой товарищеской встрече на сборе в Австрии сыграл вничью с "Шальке" (0:0). Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет против германского "Карлсруэ" 11 июля.

"Зенит" по итогам прошлого сезона в третий раз подряд занял первое место в чемпионате России и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с подмосковными "Химками". Встреча пройдет 24 июля.

По итогам прошедшего сезона "Вердер" занял предпоследнее место в чемпионате Германии и впервые с сезона-1979/80 вылетел из элитного дивизиона. "Вердер" является четырехкратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, четырехкратным обладателем суперкубка страны, победителем Кубка обладателей кубков, финалистом Кубка УЕФА.