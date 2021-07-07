Тренер сборной России по пляжному футболу высказался о ситуации с флагом и гимном на ЧМ

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В среду в пресс-службе чемпионата мира по пляжному футболу в Москве ТАСС сообщили о том, что сборная России на предстоящем турнире сыграет в форме без герба страны, а гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев расстроен тем, что команда выступит на домашнем чемпионате мира без флага и гимна. Об этом Лихачев рассказал ТАСС.

"Для нас это не было большой новостью, потому что мы были к этому готовы, - сказал Лихачев. - То, что мы не сможем сыграть под флагом своей страны и не сможем слушать перед матчами наш гимн, лично для меня достаточно грустный момент. Тем не менее понятно, что мы будем защищать цвета нашей Родины, нашей любимой России. Мы приложим все усилия, чтобы выступить на чемпионате мира в Москве максимально успешно".

"Я в выборах [мелодии, которая будет использоваться вместо государственного гимна] не участвовал, это прерогатива нашего руководства. Мы понимаем, что гимн для нас один - это гимн Российской Федерации. Вся наша команда готова к тому, что это будет не слишком привычное для нас мероприятие", - добавил старший тренер сборной России.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится каждые два года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, россияне в 2019 году заняли третье место. На счету российских спортсменов две победы на мировых первенствах (2011, 2013).

В 2021 году турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 8 июля в Цюрихе.