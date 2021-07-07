Хачанов считает, что в четвертьфинале Уимблдона его подвела подача

ТАСС, 7 июля. Россиянину Карену Хачанову для победы в четвертьфинальном матче Уимблдона не хватило качественной подачи. Такое мнение выразил теннисист, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В среду Хачанов завершил выступление на Уимблдоне на стадии 1/4 финала, повторив свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Он проиграл Денису Шаповалову из Канады со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

"Думаю, в четвертом сете мне стоило больше защищаться. Я позволил ему начать наносить свои удары, и он меня раздавил, динамика игры поменялась. Он улучшил свою игру и перевернул матч, чтобы довести его до пятого сета", - сказал Хачанов.

"Иногда разница бывает в психологии, иногда - в игре. Думаю, он больше хотел победить, он подавал лучше меня, особенно в важные моменты. Думаю, в течение всего матча мне не хватало более хорошей подачи, я чувствую это", - добавил он.

Хачанову 25 лет, он располагается на 29-й строчке мирового рейтинга и является победителем четырех турниров ATP. Хачанов оставался последним российским теннисистом на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.