Определились все полуфиналисты Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 в пользу 25-летнего итальянца. В полуфинале он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (18-е место мирового рейтинга), который в четвертьфинале оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера (8) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.

Берреттини занимает девятое место в мировом рейтинге. Ранее его лучшим результатом на турнирах Большого шлема являлся выход в полуфинал US Open в 2019 году. В активе итальянца четыре титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Оже-Альяссиму 20 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для него высшим достижением на турнирах Большого шлема.

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович (1) и представитель Канады Денис Шаповалов (12). Канадец в четвертьфинале обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4), а Джокович оказался сильнее венгра Мартона Фучовича (6:3, 6:4, 6:4).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии.