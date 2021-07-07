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Евро-2020
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Англичане сравняли счет в полуфинальном матче Евро против датчан

На 39-й минуте после прострела Букайо Сака мяч в собственные ворота срезал Симон Кьер
© EPA-EFE/Laurence Griffiths

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Англии сравняла счет в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу против команды Дании. Встреча проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Прямым ударом со штрафного на 30-й минуте счет открыл 21-летний полузащитник Миккель Дамсгор. До этого англичане провели на текущем турнире пять матчей, не пропустив ни одного гола и забив восемь.

На 39-й минуте после прострела Букайо Сака мяч в собственные ворота срезал капитан датской команды Симон Кьер. Этот автогол стал 11-м на текущем турнире. До Евро-2020 больше всего мячей в свои ворота было забито на турнире 2016 года - три. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме футболисты забили девять автоголов.

Финал турнира пройдет 11 июля. Во вторник победу в первом полуфинале одержала сборная Италии, которая в серии пенальти оказалась сильнее испанцев.

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