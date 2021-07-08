Этап Кубка наций по велогонкам на треке стартует в четверг в Санкт-Петербурге

Кубок наций заменил в международном календаре Кубок мира. В программу турнира включены командные гонки, командный и личный спринты, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин, а также индивидуальные гонки. Этот старт для многих спортсменов станет последним перед Олимпийскими играми в Токио, которые стартуют 23 июля.

ТАСС, 8 июля. Этап Кубка наций по велосипедному спорту на треке стартует 8 июля на велодроме "Локосфинкс" в Санкт-Петербурге. Турнир продлится до 11 июля.

Планируется, что в соревнованиях примут участие серебряный призер Олимпиады 2016 года Анастасия Войнова и призер чемпионата Европы Гульназ Хатунцева, которые вошли в состав олимпийской команды. Как сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), всего на петербургский этап Кубка наций будет заявлено более 30 команд, в числе которых сборные Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Италии, Литвы, Казахстана, Ирландии, Венгрии, Германии, Франции, Испании, Белоруссии, Чехии и Латвии.

"Эти соревнования для многих команд станут шансом проверить свои силы перед Играми и обкатать ближайший резерв. Для нас очень важно, что Санкт-Петербургу доверили проведение столь крупного турнира. Надеемся оправдать ожидания, уверен в том, что нас всех ждут очень интересные гонки", - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Российский этап Кубка наций пройдет с соблюдением жестких антиковидных требований. Зрители могут прийти на соревнования, не покупая билетов, но при входе они обязаны предъявить результат ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прихода на арену. Число болельщиков будет ограничено - на трибуну допустят не более 200 человек.