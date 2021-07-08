Россияне в четверг узнают соперников по группе на чемпионате мира по пляжному футболу

Российским футболистам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира запрещено демонстрировать государственные символы, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза (РФС). В среду в пресс-службе чемпионата мира сообщили ТАСС, что на форме сборной России будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жеребьевка 11-го чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве, состоится 8 июля в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе. В турнире примут участие 16 команд, сборная России определена в первую корзину жеребьевки.

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Во вторник стало известно, что сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира в Москве. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук рассказал ТАСС, что решение было коллегиальным. "Его принимали Украинская ассоциация футбола, Ассоциация пляжного футбола Украины, это коллегиальное решение, есть определенные рекомендации, от меня это не зависит", - сказал он. ФИФА не стала комментировать инцидент.

Сборная Украины гарантировала себе выход на чемпионат мира, заняв второе место по итогам европейской квалификации. Первыми стали испанцы, третьими - португальцы, четвертыми - белорусы. Украинцев на чемпионате мира заменит команда Швейцарии, занявшая пятое место.

Команда России квалифицировалась на чемпионат мира в качестве страны - хозяйки турнира, став пятой сборной от Европы; согласно регламенту, россияне автоматически попадут в группу А на первую строчку в таблице. Также на турнир отобрались сборные Бразилии, Таити, Японии, Сенегала, Парагвая, Сальвадора, ОАЭ, Уругвая, Омана, США и Мозамбика. Все команды были разделены на четыре корзины, которые выглядят следующим образом: первая корзина - Россия, Бразилия, Португалия, Таити; вторая корзина - Япония, Сенегал, Швейцария, Испания; третья корзина - Парагвай, Сальвадор, ОАЭ, Уругвай; четвертая корзина - Оман, Белоруссия, США, Мозамбик.

В жеребьевке примут участие бывший капитан сборной России Алексей Смертин и двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе команды Португалии Маджер. Церемония начнется в 15:00 мск.

О чемпионате мира

Участники чемпионата мира будут разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в четвертьфинал турнира. Помимо финала также проводится матч за третье место.