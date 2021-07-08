Глава МИД Британии выразил уважение сборной Дании за игру против англичан в матче Евро

"Огромное уважение сборной Дании. Своим мужеством и целеустремленностью они остались верны себе. Жду финала (Евро-2020 - прим. ТАСС) в воскресенье. Вперед, Англия, и по пиву нашим датским друзьям", - написал глава британского внешнеполитического ведомства.

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб относится с большим уважением к сборной Дании, которая в полуфинале чемпионата Европы в дополнительное время уступила команде Англии. Об этом министр сообщил в четверг в Twitter .

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд, в свою очередь, поздравил англичан с победой, а датскую команду назвал "героями". "Мы гордимся вами как никогда", - отметил он в Twitter.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти. Нападающий отличился на текущем турнире в четвертый раз и сравнялся по количеству голов на чемпионатах мира и Европы (10) с лидером сборной Англии по этому показателю Гари Линекером.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сыграют с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск. Матч за третье место на турнире не предусмотрен, сборные Дании и Испании автоматически стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.