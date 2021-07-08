Саутгейт заявил, что не видел эпизода с назначением пенальти в матче Евро с датчанами

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не видел эпизода, приведшего к назначению пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу с датчанами. Об этом Саутгейт заявил журналистам после игры.

Датчане в среду уступили в дополнительное время со счетом 1:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, на 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор, англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти, назначенный за фол на Рахиме Стерлинге.

"Я не видел этого инцидента. Есть VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС), поэтому, полагаю, они проверили эпизод и подтвердили решение судьи. Многие сейчас задают мне этот вопрос, но если посмотреть на статистику игры, то мы имели гораздо больше моментов. Если смотреть на баланс игры, то мы заслужили победу", - сказал Саутгейт.

В финале 11 июля англичане на "Уэмбли" сыграют с итальянцами, которые не проигрывают на протяжении 33 матчей. "Нам нужно сделать еще один шаг в игре против фантастической команды, которая имеет продолжительную серию без поражений", - отметил Саутгейт.