Футбол возвращается домой. Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Великолепной игры вратаря Каспера Шмейхеля не хватило датчанам для выхода в финал чемпионата Европы, их удивительный поход по турниру прервал сомнительный пенальти, назначенный в дополнительное время нидерландским судьей Данни Маккели при счете 1:1. Победили англичане, которые вышли в финал крупного турнира впервые за 55 лет.

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Перед игрой с датчанами по развешанным на трибунах "Уэмбли" английским флагам можно было изучать географию страны - почти на каждом дополнением к кресту Святого Георгия шло название того или иного города Великобритании. Флаги исчислялись сотнями, болельщики английской сборной - тысячами. Впервые после начала пандемии коронавируса поддержать свою команду на "Уэмбли" смогли более 50 тыс. фанатов. Все благодаря ослаблению антиковидных ограничений. Англичане с удовольствием воспользовались этой возможностью: за несколько часов до начала матча у стадиона было не протолкнуться. Подготовка к игре сопровождалась песнями, плясками и бесчисленным количеством пива. При желании можно было даже попасть под душ из хмельного напитка. Это роднило англичан с датчанами, которые тоже любят на радостях расплескать пиво вокруг себя. С культурой боления у них при этом все в порядке: зная расцветку игровой формы команд в предстоящем матче, английские болельщики пришли на игру в белом, датчане - в красном. Так что схожесть национальных цветов не помешала отличить на трибунах поклонников игравших команд. Уважение и рекорды Особое место занимали футболки с именем Кристиана Эриксена - лидера сборной Дании, который в первом матче на турнире пережил остановку сердца. Ее прообраз фигурировал в традиционном предматчевом представлении команд, в ней на игру в сопровождении своих родителей кронпринца Дании Фредерика и кронпринцессы Мэри приехал принц Кристиан. А перед стартовым свистком английский вариант футболки Эриксена с автографами игроков датчанам передал капитан сборной Англии Гарри Кейн - бывший партнер датского полузащитника по лондонскому "Тоттенхэму".

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Столь дружественное поведение команд отчасти отразилось и на характере встречи: она проходила без грубости со стороны игроков, в духе честной игры. Счет открыл Миккель Дамсгор - игрок, взявший на себя роль Эриксена в тактических построениях датчан по ходу турнира. Именно его игра в последних трех матчах во многом помогла команде попасть в полуфинал Евро. Точный удар Дамсгора со штрафного должен войти в число самых красивых голов турнира. Датчанин стал первым, кто забил англичанам на этом Евро - пять предыдущих матчей Джордан Пикфорд провел "на ноль". Вратарь успел установить рекорд национальной команды по продолжительности "сухой" серии. Он не пропускал более 721 минуты, что на минуту дольше, чем предыдущий рекорд, который на победном для англичан чемпионате мира - 1966 установил Гордон Бэнкс. Отец и сын Та победа сборной Англии остается для команды единственной на крупных турнирах, поэтому сейчас, как и три года назад во время чемпионата мира в России, английские болельщики не переставая распевали песню 1996 года Three Lions (Football's Coming Home), которая намекает на скорое завоевание нового трофея родоначальниками футбола.

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Перед матчем с вопросом про эту песню к Шмейхелю обратился английский журналист. Ему стало интересно, как датский вратарь относится к тому, что может помешать англичанам "вернуть титул домой". "А он разве когда-нибудь был дома? Вы когда-нибудь выигрывали его?" - спросил Шмейхель. Журналист напомнил, что это произошло в 1966 году. "Но разве это был не чемпионат мира?" - ответил вратарь, который выступает за английский "Лестер". В отличие от англичан, датчане побеждали на Евро в 1992 году, поэтому им было что возвращать. И Шмейхель сделал для этого все. По ходу матча он совершил несколько выдающихся спасений, одно из которых - за минуту до пропущенного гола. На исходе первого тайма датчане подсели, их соперники этим воспользовались - после прострела с фланга капитан сборной Дании Симон Кьер в борьбе с Рахимом Стерлингом срезал мяч в свои ворота, увеличив число автоголов на этом Евро до 11. Великолепно сыграть Касперу могла помочь вера отца Петера Шмейхеля, чемпиона Европы 1992 года. Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" был чуть ли не единственным футбольным экспертом, считавшим датчан фаворитами матча. Главный матч за последние 55 лет Как показала игра, в своих оценках он все же был пристрастен: в последние минуты основного времени датчане только отбивались от бесчисленных атак англичан. Возможно, справиться им помогла счастливая кофта тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда. По ходу сезона он несколько раз ее надевал, а команда при этом побеждала. В том числе и в октябре в матче Лиги наций против англичан на "Уэмбли" (1:0).

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