СМИ: нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис" Тарасенко запросил обмен в другую команду

ТАСС, 8 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко запросил обмен в другую команду. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Джереми Рутерфорд со ссылкой на источники.

По его информации, обмен может произойти перед началом следующего сезона. Как сообшает портал CapFriendly, контракт россиянина с "Сент-Луисом" действует до конца сезона-2022/23, после чего Тарасенко станет неограниченно свободным агентом.

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (четыре гола + 10 передач). "Сент-Луис" занял четвертое место в таблице Западного дивизиона и в первом раунде плей-офф уступил "Колорадо" (0-4 в серии), Тарасенко отметился двумя голами.