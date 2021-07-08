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НХЛ

Кравчук: у "Тампы" есть все необходимое, чтобы стать командой - династией НХЛ

В ночь на четверг "Тампа" во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Тампа" имеет все необходимое, чтобы стать командой-династией в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук.

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В четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, выиграла трофей второй раз подряд. "Как я уже говорил ранее, собрана очень сильная команда и проведена сумасшедшая селекция, подобраны классные игроки, составлен костяк, была точная доводка, - сказал Кравчук. - Вратарская линия представлена лучшим на сегодняшний момент голкипером не только в НХЛ, но и, наверное, в мире. В коллективе достигнуты хорошая химия, взаимопонимание, есть взаимозаменяемость, когда игра у первого звена не идет, эстафету подхватывают остальные, [у "Тампы"] очень сильные звенья, длинная скамейка, это и позволяет выигрывать Кубок Стэнли два года подряд".

Командой-династией считается клуб, сумевший стать чемпионом три раза подряд или три раза за четыре года. Последней официальной династией в НХЛ является "Эдмонтон", завоевавший пять Кубков Стэнли за семь лет (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

"Есть ли все необходимое у "Тампы", чтобы стать командой-династией? Да, но все зависит от того, насколько менеджменту клуба удастся удержать команду в таком составе или даже улучшить его. Также все зависит от самих игроков, насколько они будут заряжены на повторение рекорда тех же "Нью-Йорк Айлендерс", которые четыре года подряд выигрывали, и "Эдмонтона". Но есть много мелких факторов: как будет проходить следующий сезон, ротация, подписание договоров, возможность платить высокие контракты, - все будет влиять на результат", - отметил собеседник ТАСС.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. Нападающий команды Никита Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. "Никита [Кучеров] - снайпер от Бога, как говорят, у него есть профессиональное отношение, работа над собой, "полирование" своих качеств: той же точности, скорострельности; он играет на звено, а звено играет на него, здесь прослеживается четкая связь. Я не смотрел весь плей-офф, мне трудно сказать, почему "Конн Смайт Трофи" дали именно Василевскому, а не Кучерову, но то, что Андрей - один из лучших вратарей в мире, может быть, самый лучший на сегодняшний момент, это безусловно не обсуждается. В любом случае я поздравляю Андрея и его отца, с которым я играл, от всей души, это огромная заслуга обоих, они долго и планомерно к этому шли, поэтому мои самые лучшие пожелания", - добавил Кравчук.

В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). В активе "Тампы" три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4). Кучеров, Василевский и Михаил Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. Дважды плей-офф НХЛ до них выигрывали семь российских хоккеистов.

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