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Бой Аскаров - Перес на турнире UFC отменен

Поединок должен был пройти 31 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поединок между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата(UFC) отменен. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

Поединок должен был пройти 31 июля.

"Бой не состоится. Аскар перенесет операцию в связи с травмой руки", - сказал собеседник агентства.

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 14 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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