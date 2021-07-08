Агент Мильштейн считает, что защитника "Монреаля" Романова ждет достойное будущее в НХЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника "Монреаля" Александра Романова, считает, что игрока ждет достойное будущее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение он высказал ТАСС.

В четверг "Монреаль" в пятом матче финала Кубка Стэнли уступил "Тампе" со счетом 0:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Тампы", которая завоевала чемпионство второй сезон подряд. Романов провел свой четвертый матч в плей-офф и совершил один бросок по воротам, три силовых приема и заблокировал три броска соперника.

"За Сашу я горд больше всех. Он достоин быть лучшим защитником клуба "Монреаль", его ждет достойное будущее. Даже ребята - Никита Кучеров и другие игроки, с кем я сейчас общался в раздевалке, - в один голос сказали, что Романов - это будущая суперзвезда НХЛ", - сказал Мильштейн.

Романову 21 год. В 2018 году на драфте НХЛ он был выбран "Монреалем" во втором раунде под общим 38-м номером, сезон-2020/21 стал для него дебютным в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 6 (1 гол + 5 передач) очков.