Свирин: гребцы Моргачев и Сорин выступают за вскрытие проб Б, дата проверки неизвестна

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Допинг-пробы Б гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, будут вскрыты, соответствующий запрос уже отправлен. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Гребцов Моргачева и Сорина исключили из команды на Игры из-за обнаружения в пробах допинга

Глава ФГСР в среду сообщил ТАСС, что в допинг-пробах отобравшихся на Олимпиаду гребцов Моргачева и Сорина было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

"Мы настроены вскрывать, отправили запрос на вскрытие, дата неизвестна. Спортсмены пребывают в шоковом состоянии, учитываем их мнение", - ответил Свирин на вопрос, будут ли вскрываться пробы Б.

Спортсмены, подозреваемые в нарушении антидопинговых правил, имеют право требовать вскрытия пробы Б после того, как в пробе А было обнаружено запрещенное вещество. Биоматериал спортсмена в пробы А и Б отправляется одновременно, поэтому результаты проверки содержимого проб могут не совпасть только в том случае, если в процессе взятия биоматериала были допущены ошибки. Если результаты проверки пробы Б совпадут с результатами пробы А, то спортсмены, как правило, не имеют права рассчитывать на снижение стандартного четырехлетнего срока своей последующей дисквалификации.

6 июля Олимпийский комитет России опубликовал состав команды на Игры в Токио. Согласно этому документу, на Олимпиаду заявлены Александр Вязовкин, Илья Кондратьев, Андрей Потапкин, Артем Косов, Никита Еськин, Николай Пименов, Александр Матвеев, Анна Пракатень, Екатерина Курочкина, Екатерина Питиримова, Мария Боталова, Анастасия Лебедева, Василиса Степанова и Елена Орябинская. Запасной заявлена Кира Ювченко. В первоначальном составе команды, озвученном ТАСС Свириным 9 июня, отсутствовал Матвеев, Еськин значился запасным, а вместо этих двух спортсменов были включены Моргачев и Сорин.