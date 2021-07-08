Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Рамос подписал контракт с ПСЖ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Испанец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал двухлетнее соглашение.

16 июня испанский "Реал" объявил об уходе Рамоса, который был капитаном клуба на протяжении последних лет.

Рамосу 35 лет, он выступал за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным - Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".