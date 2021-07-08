Континентальная хоккейная лига не обсуждает изменение лимита на легионеров

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в настоящее время не обсуждает изменение количества легионеров, которые могут принять участие в матче лиги в составе российской команды. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В матче КХЛ за российскую команду могут играть не более пяти иностранных хоккеистов.

"У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и сколько игроков [легионеров] может выходить на площадку, - 23% от всего состава команды. Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе. Мы это сейчас не обсуждаем, мы обсуждали это два-три года назад", - сказал Морозов.

"Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч, - мы считаем, что это верные цифры", - добавил глава КХЛ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу в 2021 году неудовлетворительным и не соответствующими объему государственных вложений в спорт. Он указал на избыток легионеров в клубах, назвал рынок зарплат российских спортсменов перегретым и призвал Минспорт и индустрию переосмыслить подходы к развитию российского спорта. До середины июля Минспорт со спортивными федерациями должен представить предложения по развитию системы управления спортом, в том числе кадровые и управленческие решения.