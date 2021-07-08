Морозов: Континентальная хоккейная лига не может обязать всех игроков вакцинироваться

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не имеет права обязывать игроков лиги вакцинироваться. Об этом ТАСС рассказал глава лиги Алексей Морозов.

"Мы не имеем законного права обязывать всех [игроков КХЛ] вакцинироваться", - ответил он на вопрос, будет ли КХЛ обязывать всех игроков вакцинироваться.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 184,7 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 707 452 случая заражения, выздоровели 5 143 255 человек, умерли 140 775. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.