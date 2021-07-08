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КХЛ

Хоккеист Кемпе покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта

Шведский форвард выступал за армейцев с 2019 года
Марио Кемпе (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Марио Кемпе (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Шведский нападающий Марио Кемпе покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Кемпе 32 года, он выступал за ЦСКА с 2019 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 34 играх регулярного чемпионата и набрал 22 (11 голов + 11 результативных передач) очка. Ранее хоккеист выступал за подмосковный "Витязь". В Национальной хоккейной лиге Кемпе провел 70 игр за "Аризону", в которых набрал 13 (6+7) очков.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в Западной конференции, набрав 91 очко в 60 играх. Армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили со счетом 2-4 в серии омскому "Авангарду".

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