Вьери назвал Доннарумму лучшим вратарем мира и сравнил его с Буффоном

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери назвал голкипера национальной команды Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарем мира и сравнил его с чемпионом мира 2006 года Джанлуиджи Буффоном. Об этом он рассказал изданию La Gazzetta dello Sport.

"Если ты уже лучший вратарь в мире, то да", - ответил Вьери на вопрос о том, можно ли в 22 года быть таким хорошим футболистом, как Доннарумма.

"Джиджо (Доннарумма - прим. ТАСС) рожден, чтобы быть голкипером, точь в точь как [Джанлуиджи] Буффон, - отметил Вьери. - В этом году его (Доннарумму) тренировал Дида (известный бразильский вратарь, ранее выступавший за "Милан", а ныне работающий там тренером вратарей), который неслучайно в течение десятка лет был одним из лучших голкиперов мира".

Вьери успел поиграть за множество итальянских клубов, среди которых были "Ювентус", "Интер", "Лацио" и "Милан", также он выступал за испанский "Атлетико" и "Монако", играющий во французском чемпионате. Он выигрывал чемпионат Италии, кубок и суперкубок страны, становился обладателем Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В составе сборной Италии он сыграл 49 матчей и забил 23 мяча.