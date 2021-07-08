{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Чернышенко: решение по лимиту и потолку зарплат в футболе не будет приниматься сгоряча

Вице-премьер РФ отметил, что Министерству спорта России поставлена задача предоставить мнения и позиции лиг и федераций по этим вопросам
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует сгоряча принимать решение относительно лимита на легионеров и потолка зарплат в российских спортивных лигах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На эту тему
Чернышенко: результаты сборных России по футболу и хоккею в 2021 году неудовлетворительные
Чернышенко: результаты сборных России по футболу и хоккею в 2021 году неудовлетворительные

"Поставлена задача Минспорту в конкретные сроки предоставить мнения и позиции лиг и федераций, - сказал Чернышенко. - Мы не собираемся ничего решать сгоряча. Мы все внимательно проанализируем и на основании данных, которые предоставит Минспорт, будем предлагать решения. Надо рассматривать текущую ситуацию как возможность переосмыслить, посмотреть и сделать выводы".

"Очевидно, что очень многое у нас делается для развития массового спорта. И мы видим, что количество людей, которые перешли из массового спорта в спорт высших достижений, увеличилось за последние десять лет на 35%. Но при этом мы не видим улучшения результата. Значит, существует какая-то проблема этого перехода из основания пирамиды, где массовый, детский и юношеский спорт, к профессиональному спорту и спорту высших достижений, эту связку мы должны проанализировать", - добавил вице-премьер.

Ранее Чернышенко назвал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Терюшков: "Химки" в ближайшее время примут решение по вакцинации футболистов
Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля, во втором и четвертом турах "Химки" проведут матчи в Краснодарском крае, где с 1 июля начали действовать ограничения по заселению гостей
Терюшков: "Химки" в ближайшее время примут решение по вакцинации футболистов
Читать полностью