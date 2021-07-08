Футболист Начо продлил контракт с "Реалом"

ТАСС, 8 июля. Испанский футболист Начо продлил контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два года.

Начо является воспитанником "Реала", за основную команду он играет с 2012 года. В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча за "Реал" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вместе с мадридским клубом Начо выигрывал чемпионат Испании (2017, 2020), становился обладателем Кубка (2014) и Суперкубка страны (2012, 2017), выигрывал Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018) и Суперкубок УЕФА (2016, 2017). В сборной Испании Начо провел 22 матча и забил один мяч.

В прошедшем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, набрав 84 очка в 38 играх, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси" (1:1, 0:2).