Терюшков: "Химки" в ближайшее время примут решение по вакцинации футболистов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" в ближайшее время примет решение по вакцинации игроков и тренеров от коронавируса. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля, во втором и четвертом турах "Химки" проведут гостевые матчи против "Краснодара" (1 августа) и "Сочи" (16 августа). В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"В ближайшее время примем решение по вакцинации футболистов и тренерского штаба, - сказал Терюшков. - Тренерский штаб сформирует позицию, тоже приступим. Здоровье спортсменов - самое основное, поговорим с каждым, расскажем о всех плюсах. Я думаю, что вакцинация будет".

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах.