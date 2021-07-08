Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

ТАСС, 8 июля. Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков. Также в сообщении РФС отмечается, что контракты расторгнуты с тренерским штабом сборной.
Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.
Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. После завершения турнира президент РФ Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского.
Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.— РФС (@rfsruofficial) July 8, 2021
РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции. pic.twitter.com/kDyV0Bv4CM
До прихода в сборную Черчесов возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015). Под его руководством "Спартак" занял второе место в чемпионате России в 2007 году.
В качестве футболиста Черчесов выступал за "Спартак" из Орджоникидзе, московские "Спартак" и "Локомотив", дрезденское "Динамо" и инсбрукский "Тироль". В составе московского "Спартака" Черчесов дважды становился чемпионом СССР (1987, 1989), России (1992, 1993), был обладателем Кубка СССР (1991/92). Играя за "Тироль", он трижды помог команде победить в чемпионате Австрии (1999/2000, 2000/01, 2001/02). За сборные СССР, СНГ и России Черчесов провел 49 матчей.