Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков. Также в сообщении РФС отмечается, что контракты расторгнуты с тренерским штабом сборной.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. После завершения турнира президент РФ Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского.