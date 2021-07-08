Чернышенко назвал логичным расторжение контракта с Черчесовым

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу, - сказал Чернышенко. - Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля. Все поручения мною даны, в частности Минспорт со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации".

"Важно понимать, что мы планируем системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд. Высокие результаты - главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу", - отметил вице-премьер РФ.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.