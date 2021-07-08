Газзаев: если РФС решил расторгнуть контракт с Черчесовым, то на это были основания

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что если Российский футбольный союз (РФС) принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, то на это были основания.

"Детали расторжения контракта неизвестны, но если приняли такое решение, то, наверное, у Станислава Черчесова и у Российского футбольного союза были для этого основания", - сказал Газзаев в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг.

По его словам, сегодня сложно давать оценку действиям РФС и решению Черчесова. "Принимать решение за год до начала чемпионата мира тоже достаточно рискованно, потому что новый тренер, который придет, наверное, поставит какие-то определенные условия, чтобы продемонстрировать свои возможности. Поэтому не знаю, насколько такое решение оправдано сегодня", - отметил Газзаев.

Он напомнил, что у Черчесова был заключен контракт до конца 2022 года. "Целесообразнее было бы дать ему доработать и потом уже принимать решение", - полагает Газзаев. При этом, продолжил собеседник агентства, выступление сборной России на чемпионате Европы было "одним из самых слабых". "У каждой национальной сборной бывают поражения, конечно, всем было неприятно, что выступление национальной сборной на чемпионате Европы [было] столь низкого уровня, особенно после чемпионата мира 2018 года", - заключил Газзаев.

Пресс-служба РФС в четверг сообщила о расторжении контракта союза со Станиславом Черчесовым. Такое решение было принято совместно с Черчесовым, отмечается в сообщении. Контракты также расторгнуты с тренерским штабом сборной. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.